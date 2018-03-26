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رياضة

صلاح ورونالدو وميسي في خط هجوم التشكيلة المثالية العالمية لعام 2018

الإثنين 26/مارس/2018 - 11:19 م
صدى البلد
كتب - خالد طلعت
دخل النجم المصري الدولي محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي ضمن التشكيلة المثالية في العالم لعام 2018، وتواجد في خط الهجوم برفقة الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

ونشر مركز الدراسات الرياضية العالمي CEIS، التشكيلة المثالية لأفضل لاعبي العالم في أول 3 شهور من عام 2018، طبقا للأرقام والإحصائيات.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حارس المرمى: هوجو لوريس (توتنهام هوتسبير).

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي وماريو روي (نابولى)، كارباخال (ريال مدريد)، دافينسون سانشيز (توتنهام).

خط الوسط: توني كروس (ريال مدريد)، إريكسين (توتنهام)، مارك هامسيك (نابولى).

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، كريستيانو رونالدو (ريال مدريد)، ليونيل ميسي (برشلونة).

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