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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تدين بشدة الهجمات "الحوثية الخطيرة" على السعودية

الإثنين 26/مارس/2018 - 11:25 م
الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
أ ش أ
أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، بشدة الهجمات الصاروخية "الحوثية الخطيرة" التي استهدفت، مساء أمس الأحد، عدة مدن سعودية.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي، مساء اليوم الاثنين، عن بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تدعم حق السعوديين في الدفاع عن حدودهم ضد هذه التهديدات.

ودعت الخارجية الأمريكية - بحسب البيان - جميع الأطراف، بما في ذلك الحوثيين للعودة إلى المفاوضات السياسية والتحرك نحو إنهاء الحرب في اليمن.

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