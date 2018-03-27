نور الدين : دوريات ثابتة ومتحركة لتأمين محيط اللجان بجميع المحافظات.. فيديو

قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن اليوم الأول للانتخابات الرئاسية مر بسلام نتيجة الإجراءات الأمنية المشددة، لافتًا إلى أنه هناك تنسيق بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة لتأمين عملية الانتخاب.



وأضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد عاشور، ببرنامج " ساعة من مصر"، المذاع عبر شاشة "الغد" ، أن القوات المسلحة والشرطة تؤمن اللجان والطرق المحيطة بها ورجال الحماية الميدانية مشطوا أماكن الانتخاب بالأجهزة والكلاب المدربة، مشيرًا الي أن هناك دوريات ثابته ومتحركة لتأمين محيط اللجان بجميع المحافظات.



وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق الي أن، قوات الأمن أعلنت حالات الاستنفار الأمني لحماية الناخبين، موضحًا أن في هذه الحالات أهل الشر يرجعون خطوة للخلف، موضحًا أنهم يلجؤون الي الأهداف الرخوة البعيدة لإثبات وجودهم كما حدث الانتخابات الماضية بمحكمة شمال الجيزة.