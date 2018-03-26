رؤوف عبد القادر: ننتظر البطولة الرابعة من «طائرة سيدات الأهلي»

أبدى رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، سعادته بفوز فريق سيدات طائرة الأهلي، ببطولة الدوري هذا الموسم، بعد التفوق على الزمالك 3-صفر.



وحسمت سيدات طائرة الأهلي لقب الدوري مساء اليوم، الاثنين، بعد الفوز على نظيراتهن بنادي الزمالك بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة الزمالك في الجولة قبل الأخيرة من منافسات الدوري، وينتظر الفريق استلام الدوري والميداليات والاحتفال باللقب عقب مباراة الشمس المقرر لها الجمعة المقبل.



وأوضح عبد القادر، أن فوز فريق سيدات الطائرة هو استمرار لمسيرة الفريق هذا الموسم، بعد تحقيق بطولات إفريقيا والبطولة العربية هذا الموسم، ولم يتبقَ له سوى الفوز ببطولة كأس مصر، ليحصل على العلامة الكاملة لكل البطولات هذا الموسم وننتظر منه تحقيق هذا الإنجاز.



وحرص عبد القادر على تأكيد الاستعداد الجاد لافتتاح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال، وأن الجماهير ستشهد حفل افتتاح يليق باسم النادي الأهلي.



وتمنّى مدير النشاط الرياضي بالأهلي أن يحقق فريق الطائرة للرجال نفس إنجاز السيدات هذا الموسم وتحقيق بطولة إفريقيا.



وأكد متابعته، ومحمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، لتدريبات فريق الرجال النهائية اليوم، مشيرًا إلى أن الفريق عاد من معسكره في بولندا بحالة بدنية وفنية على أعلى مستوى، استعدادًا لبطولة إفريقيا.

