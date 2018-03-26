الدفاع الروسية: إخراج 114 ألف شخص من الغوطة الشرقية

أكد مركز المصالحة الروسي في سوريا، أنه منذ فتح الممرات الإنسانية في الغوطة الشرقية بريف دمشق تم إخراج ما مجموعه 114 ألفًا و238 شخصًا من المنطقة.



ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، مساء اليوم الاثنين، عن رئيس مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية اللواء يوري يفتوشينكو، قوله "إنه خلال اليومين الأخيرين غادر الغوطة الشرقية 6 آلاف و440 شخصًا من المسلحين مع أفراد عائلاتهم. وتم نقلهم إلى محافظة إدلب شمالي سوريا".



وأشار يفتوشينكو إلى أنه يستمر انسحاب مجموعة من المسلحين عبر الممر الإنساني في عربين بالغوطة الشرقية، وخلال اليوم الثاني من العملية الإنسانية خرج عبره 5 آلاف و453 شخصًا، مضيفًا أنه خلال اليوم خرج أيضًا 523 شخصًا من معبر مخيم الوافدين.



وأضاف رئيس مركز المصالحة الروسي أن مسلحي إحدى الجماعات قصفوا أحياء دمشق بقذائف الهاون، مما أدى إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة 6 آخرين.



يذكر أن الهدنة الإنسانية في الغوطة الشرقية أعلنت بمبادرة من روسيا اعتبارًا من 27 فبراير الماضي.