المستشار محمود الشريف : العملية الانتخابية سارت بشكل منضبط بعد ساعة الراحة

قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن العملية الانتخابية سارت بشكل منضبط عقب ساعة الراحة التي قررتها الهيئة للقضاة المشرفين علي الانتخابات الرئاسية، من الساعة ٣ العصر حتي ٤ عصرا.



وقال أنه كانت هناك بعض الشكاوى البسيطة من تأخر فتح بعض اللجان، وكانت لظروف طارئة للقضاة المشرفين، وكانت إحداها إصابة أحد القضاة بإعياء في الإسماعيلية وتم اسعافة، وكذلك رئيس لجنة مدرسة محمد فريد وتم استبداله بآخر، وكذلك رئيس اللجنة ٦٩ بالمطرية والذي توفي والده الا انه اكمل يومة للنهاية، وتتقدم الهيئة بخالص العزاء والشكر له.



كما تتقدم الهيئة بتعازيها لاسرة أحد الناخبين بسوهاج والذي توفي داخل احدي اللجان عقب ادلائه بصوته.