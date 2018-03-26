محافظ البحر الأحمر: غرفة العمليات لم تتلق أى شكاوى خلال اليوم الأول للانتخابات الرئاسية

أكد محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لم تتلق أى شكاوى للعملية الانتخابية على مدار اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال متابعة غرف العمليات في كافة مدن المحافظة.



وقال عبد الله - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الاثنين/ - إن الإقبال الكثيف من الناخبين في محافظة البحر الأحمر كان أهم ما يميز اليوم الأول للانتخابات، موضحا أنه كان للمرأة حضور مميز في عملية التصويت، وكذلك العاملين بقطاعي السياحة والبترول لمن قاموا بالتسجيل في لجان الوافدين بالمحافظة.



وكانت اللجان الانتخابية بالبحر الأحمر البالغ عددها 110 لجان قد أغلقت في الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، حيث تم إغلاق صناديق الاقتراع وفرض الحراسة التأمينية على اللجان على أن يتم فتح اللجان مرة أخرى صباح الغد في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

