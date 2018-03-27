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برلمان

شباب المؤتمر يشكل أول غرفة عمليات افتراضية بالمحافظات تحت شعار «فكر جديد يواكب التجديد»

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 02:00 ص
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية -ارشيفية
ماجدة بدوى و أحمد أيمن
شكل اتحاد شباب حزب المؤتمر برئاسة احمد رواش رئيس الاتحاد واشراف احمد خالد ممدوح الامين العام باتحاد شباب حزب المؤتمر وأحمد محمود عبدالعزيز امين التنظيم لاتحاد الشباب اول غرفة عمليات افتراضية بجميع محافظات مصر بعيدا عن فكرة غرفة العمليات التقليدية؛ للعمل على زيادة نسب المشاركة وازالة كافة المعوقات التي تواجه الناخبين وصولا الي اللجان الانتخابية وذلك ايمانا من اتحاد الشباب بأن دور الشباب في ذلك الاستحقاق السياسي العظيم اصبح دورا عظيما وان الدور الأهم هو زيادة نسب المشاركة والعمل علي حل جميع المعوقات التي تعوق الناخبين.

وأكد اتحاد شباب حزب المؤتمر فى بيان صحفى له ان شباب الحزب في الكثير من اللجان استطاع توفير سيارات لنقل الناخبين وتوفير شباب لاستخراج ارقام اللجان وسيارات تجوب شوارع مصر لحث المواطنين علي المشاركة الانتخابية.

واضاف: كما استطاع شباب حزب المؤتمر في اليوم الاول العمل بالشكل المنهجي للاتصال المباشر مع مجموعات مستهدفة من المواطنين اعتمادا علي جروبات الواتس اب والفيس بوك والاعتماد على وسائل التواصل الحديثة والتكنولوجيا وقاعدة بيانات أعضاء اتحاد الشباب وتوفير وسائل النقل لهم والطرق على أبواب سكان محددين في مناطق جغرافية بعينها، مشتركين في تفاعل شخصي وجهًا لوجه مع المواطنين ما أدى لزيادة نسب المشاركة في بعض اللجان.

وتابع: من اهم ملاحظات اليوم الاول لغرفة العمليات هو زيادة نسب مشاركة الشباب بشكل ملحوظ مع تطوعهم في المشاركة مع اتحاد الشباب في حملته اليوم وايضا ايمان شعب مصر العظيم بأنه في مهمة وطنية وعليه ان يساعد في بناء الوطن وان استحقاق الانتخابات هو اول رسالة الي العالم والرد على قوى الإرهاب الغاشم ورد الجميل الي شهداء مصر من الجيش والشرطة وأيضا وعي الشعب بأهمية المشاركة.

واختتم: انطلاقا من مبدأ المسئولية الوطنية لشباب حزب المؤتمر فان اتحاد الشباب مستمر طوال فترة الانتخابات في حملته للوصول إلى إظهار صورة انتخابات مصر في ابهي صورها.

معا نبني ليس شعارا ولكنه فكرا جديدا معتمدا علي خبرات القيادات وطاقة وفكر الشباب ليواكب التجديد المستمر في ثقافة الشعب المصري لبناء دولة قوية معتمدة علي سواعد شبابها وخبرات قيادتها.

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