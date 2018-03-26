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محافظات

محافظة الإسماعيلية: عملية التصويت باليوم الأول من الانتخابات سارت بشكل منتظم

الإثنين 26/مارس/2018 - 11:26 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
قال أحمد اليماني المتحدث الرسمي لمحافظة الإسماعيلية، وعضو غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات إن عملية التصويت في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية سارت بشكل منتظم في جميع لجان المحافظة البالغ عددها 222 لجنة.

وأضاف أنه لم يتم رصد أي مخالفات خلال اليوم الأول، موضحا أن أعمال الانتخاب للمواطنين المتواجدين بداخل حرم اللجان استمرت حتى انتهاء آخر مواطن من عملية التصويت.

ولفت إلى أن عدد الناخبين بالإسماعيلية يبلغ 832 ألفا و 799 ناخبا وناخبة موزعين على 222 لجنة انتخابية في 210 مراكز انتخابية.

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