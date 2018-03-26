محكمة استئناف برازيلية ترفض طعن دي سليفا في اتهامه بارتكاب جرائم فساد

رفضت محكمة الاستئناف البرازيلية، اليوم/الاثنين/، بالإجماع الطعن المقدم من الرئيس الأسبق لويس خوسيه دي سليفا ضد اتهامه بارتكاب جرائم فساد.



وذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن لويس دى سيلفا أعلن مؤخرًا اعتزامه خوض انتخابات الرئاسة البرازيلية التي من المقرر أن تجرى في شهر أكتوبر المقبل ، غير إن رفض هذا الطعن من جانب محكمة الاستئناف من شأنه أن يجعله أقرب إلى الحرمان من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة فضلًا عن السجن.



وقالت الشبكة الأمريكية إن أخر استطلاعات الرأي أفادت بتقدم سليفا والذي بدأ اليوم بالفعل جولات دعائية جنوب البلاد بغرض حشد التأييد لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.



من جانبه، أكد سليفا - في كلمة ألقاها في وقت سابق اليوم بأحد المؤتمرات الانتخابية - أن الاتهامات الموجهة إليه ملفقة وتهدف إلى منعه من العودة إلى منصب الرئاسة مرة أخرى.



وكان الرئيس البرازيلي الأسبق قد اتهم في العام الماضي بتقديم تسهيلات لإحدى شركات البناء الكبرى مقابل الحصول على شقة في موقع متميز، حيث أصدر القضاء بحقه حكمًا بالسجن 12 عامًا.

