عروسان بأسوان يحتفلان بزفافهما أمام إحدى لجان الانتخابات الرئاسية

احتفل مساء اليوم عروسان بأسوان بحفل زفافهما أمام لجنة جمعية الشابات المسلمات بأسوان ، وسط العشرات من المواطنين والناخبين الذين اصطفوا لتحية العروسين.



وكان العريس ياسر أحمد حسن ( 40 سنة ) وعروسه قد وصلا إلى مقر اللجنة الانتخابية وسط الأغاني النوبية ورقصات العصي الصعيدي، بجانب الأغاني الوطنية.



وقال العروسان إنهما تفاءلا بالانتخابات الرئاسية وقررا عقد قرانهما في أول أيام العرس الانتخابي الرئاسي ، وليشهد هذا اليوم التاريخي على ذكرى بارزة تظل في ذهنهما ويرويانها إلى أبنائهما وأحفادهما.