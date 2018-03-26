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فكر دينى

أمين الفتوى: ارتداء النقاب مكروه في «هذه الحالة» .. فيديو

الإثنين 26/مارس/2018 - 11:26 م
النقاب
النقاب
محمد صبري عبد الرحيم
أفتى الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى ومدير إدارة الفروع الفقهية لدار الإفتاء، بأن النقاب سُنة وليس فرضًا على المرأة أن ترديه.

وقال «عبد السميع» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المُذاع على فضائية «الناس»، إنَّ ارتداءَ النقابِ يكون مكروهًا إذا رأت مَنْ ترديه أنها تميّزت غيّرها دينيًا بسبب ارتدائها للنقاب، استنادًا إلى رأي المالكية في ذلك.

وأضاف في إجابته عن سؤال مُتصلة تدعى آية تقول: «إنها منتقبة فهل يجوز لها أن تخلع النقاب أمام زوج أختها؟»، أنه لا يجوز لها أن تخلع النقاب أمام زوجها أختها لأنه ليس من محارمها -الأب والأخ والخال والعم..-، الذين يجوز لها أن تظهر أمامهم بدون نقاب طالما أنها ترتديه.

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