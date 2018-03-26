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فن

المخرج فكري عبد العزيز يجري تعديلات على سيناريو فيلم الديك الرومي

الإثنين 26/مارس/2018 - 11:40 م
المخرج فكري عبد العزيز
المخرج فكري عبد العزيز
أ ش أ
أجرى المخرج فكري عبد العزيز بعض التعديلات على سيناريو فيلم (الديك الرومي) بالتنسيق مع مؤلف الفيلم السيناريست محمود السنطي تمهيدا لبدء تصوير مشاهده في وقت لاحق.

وقال المخرج فكري عبد العزيز إن الفيلم سيتم بدء تصوير مشاهده عقب الاستقرار على أبطاله بعد أن تم التنسيق مع بعض الأسماء ، لكن لم يتم توقيع عقود رسمية حتى اللحظة الراهنة ، مشيرا إلى أن الفيلم يأتي في إطار كوميدي اجتماعي وقصته مكتوبة بإحكام شديد.

ولفت إلى أنه سيتم الاعلان عن أبطال الفيلم في وقت لاحق بالتنسيق مع الجهة الانتاجية للفيلم وهي "كاراس" للانتاج السينمائي .

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