ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

اليمن: استهداف السعودية بالصواريخ رسالة للعالم بأن مليشيات الحوثي لا تريد سلاما

الإثنين 26/مارس/2018 - 11:32 م
عبدالملك المخلافي
عبدالملك المخلافي
أ ش أ
أكد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبدالملك المخلافي أن الصواريخ التي أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران على المملكة العربية السعودية، والمبعوث الأممي لا يزال في صنعاء ، رسالة واضحة للعالم بأن هذه المليشيات لا تريد السلام وليس لديها استعداد للاستجابة لمتطلباته.

وأضاف المخلافي ـ في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ـ " كلما بدا للعالم أن اليمن يمكن أن يخطو خطوات نحو السلام واستعادة الدولة والأمن والاستقرار باستعداد واستجابة الحكومة اليمنية لكل الجهود والتوجهات الدولية أوعزت ايران لمليشياتها الحوثية في اليمن بإطلاق صواريخها لتدمير أَي فرصة سلام".

وأشار إلى أن وفدا أوروبيا من عدد من السفراء قام بزيارة صنعاء بناء على طلبهم ليكتشفوا بأنفسهم ما قلناه لهم إن جماعة الحوثي لا تفهم معنى السلام وإنها ستفهم زيارتهم فهما خاطئا يشجعها على استمرار جرائمها ، ونعتقد أن تصعيد المليشيا بعد الزيارة يثبت ذلك.

وأكد أنه ليست المرة الأولى التي يفشل فيها الحوثيون مساعي السلام بل إن كل مرة يبدو أن هناك أملا للسلام تبدد الصواريخ الإيرانية هذا الأمل لمرات أربع سابقة ، وبعد لقاءات للمبعوث الأممي مع الحكومة اليمنية ودعمها لخططه ولقاءاته المقترحة مع الحوثيين كانت تأتي الصواريخ لتبدد اَي فرصة للسلام.

وقال " على العالم أن يكون حازما في رسالته إلى الانقلابيين الحوثيين ومن ورائهم ايران ، يجب الالتزام بالقرارات الدولية والالتزام بمتطلبات السلام ومنها وقف اعتدائهم على المدن اليمنية والمدنيين وإطلاق الصواريخ وإلا فإنهم سيواجهون موقفا دوليا موحدا وحازما".

ترشيحاتنا

فكري صالح: الشناوي أخطأ في هدف البرتغال الأول.. فيديو

بدل الفياجرا .. نبات طبيعى يرفع معدل الخصوبة

مجلس الوزراء: لا نية لمنح العاملين بالدولة إجازة غدا أو بعد غد.. فيديو

هولندا تسحق البرتغال وديًا بثلاثية نظيفة.. فيديو

حارس الأهلي السابق: عبد الله السعيد ليس من أبناء القلعة الحمراء

أيسلندا تعلن مقاطعة مونديال كأس العالم بروسيا 2018

شاهد.. رد «الوطنية للانتخابات» على تصويت حسين فهمي فى الإمارات ومصر

حماس تكلف إسرائيل ملايين الدولارات في ثوان.. صاروخ مقابل رصاصة.. فيديو

وفاة لاعب بعد 15 دقيقة من بداية المباراة فى الدورى الكرواتى .. فيديو

أسامة الشيخ يكشف حقيقة استبعاد ميدو ومجدي عبد الغني من ستوديو مصر واليونان

بعد تكفير وجدي غنيم للمشاركين في الانتخابات.. الإفتاء: يروج الأكاذيب ويدلس في الدين.. و«المرصد»: الإدلاء بالصوت خطوة في القضاء على الإرهاب

محمد صلاح وصيفًا لـ«ميسي» في تقييم المركز الدولي لكرة القدم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أحدث تصميمات حقائب "إيلي صعب"لخريف وشتاء 2018

"الصنادل الميتاليك" تسيطر على موضة صيف 2018.. صور

صلاح ورونالدو وميسي في خط هجوم التشكيلة المثالية العالمية لعام 2018

شاهد.. صورة نادرة لمحمد صلاح في «تجارة طنطا»

أرملة وحيدة تستعين بالشرطة لنقلها للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية .. صور

فيديو

مفاجآت بالجملة في تشكيلة منتخب مصر خلال مواجهة اليونان غدا
ناجي قمحة: مشاركة المصريين بالانتخابات تقي بلدهم شرورًا عديدة.. فيديو
سامي عبد العزيز يطالب الرئيس القادم باستكمال قرارات الإصلاح .. فيديو
شاهد.. الأهلي يعلن موعد عودة الخطيب من رحلته العلاجية في الخارج
مجلس الوزراء: لا نية لمنح العاملين بالدولة إجازة غدا أو بعد غد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟