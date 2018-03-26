الجارديان: إلغاء تفعيل الحسابات على فيسبوك لا يحذف البيانات الشخصية من على الخوادم

صُدم عدد من مستخدمي فيسبوك في بريطانيا من احتفاظ الشركة الأمريكية ببيانات شخصية عنهم أكثر مما توقعوا، وذلك أثناء قيامهم بحذف حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي بعد اكتشافهم تداول الشركة لمعلوماتهم دون موافقة صريحة منهم.



ونوهت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن أن حملة "احذف فيسبوك" انطلقت بعد الكشف عن مشاركة الشركة الأمريكية لبيانات 50 مليون مستخدم مع عالم نفسي في جامعة كامبريدج البريطانية.



وأشارت الصحيفة إلى أن فيسبوك اقترح على مستخدمين أثناء قيامهم بحذف حساباتهم تحميل نسخة من بياناتهم الموجودة لدى فيسبوك قبل مسحها تماما، ليعثروا على معلومات شخصية لم يتخيلوا تعقب الشركة الأمريكية لها.



ونقلت الصحيفة عن أحد المستخدمين أنه وجد سجل مكالماته الهاتفية ورسائله الصادرة والواردة في الفترة بين أكتوبر 2016 ويوليو2017، مشيرا إلى أن السجل تضمن مدة وتوقيت كل مكالمة.



وأضافت الصحيفة أن عددا من المستخدمين أعربوا عن انزعاجهم أيضا عندما عثروا على بيانات شخصية مثل سجل الأرقام الهاتفية والعناوين والمواعيد وأعياد ميلاد أصدقائهم، وهي معلومات مسجلة على الهواتف وليس على موقع التواصل الاجتماعي.



وذكرت أن إلغاء تفعيل الحساب على فيسبوك لا يحذف البيانات الشخصية من على الخوادم، إلا أن حذف الحساب بالكامل يلغي كل البيانات الشخصية المحفوظة على الخوادم الرئيسية.