الرئيس الأمريكي يوجه صفعة مدوية لإيران بخصوص الاتفاق النووي

أكد البيت الأبيض اليوم الإثنين، في بيان له ما قاله بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بخصوص انسحاب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني يوم 12 مايو المقبل.



و ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الأمريكية، أن دونالد ترامب مستعد للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في حال عدم حدوث تغييرات حقيقية.



كان الرئيس الأمريكي قد أشار إلى ضرورة تعديل الاتفاق النووي الذي وصفه بالكارثي، وخلاصة فيما يتعلق ببرنامج لاصواريخ الباليستية، وأنه إذا لم يتم تعديل هذا الاتفاق سيمثل خطرا على الأمن العالمي.



يذكر أن البرلمان الإيراني رفض إجراء أي تعديل أو تغيير في بنية الاتفاق النووي ، مشيرا إلى أن التعديلات التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعني تدمير كل الاتفاق وذلك في أعقاب إطلاق تنظيم الحوثي الإرهابي باليمن، لعدة صواريخ تجاه المملكة العربية السعودية، أمس الأحد، كما أكدت تقارير أمريكية أن إيران تدعم الحوثيين بالتمويل وتمدها بالأسلحة والصواريخ الباليستية.