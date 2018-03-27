رئيس حزب "المصريين الأحرار" يعرض نسبا تقريبية لمشاركة الشباب أول أيام الاقتراع

أشاد الدكتور عصام خليل رئيس حزب "المصريين الأحرار"، بحضور الشباب في لجان الاقتراع بعدد من محافظات الجمهورية وفق رصد غرفة عمليات الحزب المركزية والغرفة الفرعية بكافة المحافظات.



وقال "خليل" فى تصريحات له إن مشاركة الشباب من حيث الحضور كثيف ببعض المحافظات من عمر 18 إلى 35 عاما.



واستعرض تقريرا تقريبيا للمشاركة الفاعلة للشباب من حيث الحضور وليس المقيدين بالجداول محافظات (اسيوط 40% اغلبهم اناث، والبحيرة 30%، واسكندرية 20%، وبورسعيد 20% اغلبها من الإناث، وبني سويف 12%، والوادي الجديد 40%).



وأضاف أن تواجد الشباب في محافظات سوهاج 30%، والفيوم 20%، والبحر الاحمر 40%، والمنيا 20%، وجنوب سيناء 50%، المنوفية 30% وذلك بالنسبة التقريبية من حيث التواجد في صفوف الناخبين.

