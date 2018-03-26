شاهد.. الأهلي يعلن موعد عودة الخطيب من رحلته العلاجية في الخارج

كشف شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، آخر تطورات الحالة الصحية لمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، الذي أجرى جراحة الانزلاق الغضروفي.



وقال فؤاد، في تصريحاته لبرنامج "المدرج" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية دي ام سي سبورتس، إنه تواصل مع محمود الخطيب اليوم الإثنين، وهو ويتواجد حاليا في أحد المستشفيات بأبوظبي، في مركز متخصص لعلاج آلام العمود الفقري".



وأضاف: "تخلص الخطيب من المسكنات وبدأ الآن مرحلة العلاج الطبيعي، وستستمر لمدة أربعة أسابيع، وأتمنى أن يؤتي ذلك البرنامج نتائج طيبة خلال الفترة المقبلة".



وأكمل شريف فؤاد: "كان من المفترض أن يقوم الخطيب بمرحلة العلاج في ألمانيا، لكن المناخ هناك حوّل وجهته إلى الإمارات، لأن البرودة الشديدة تؤثر على العمود الفقري".



وأتم المتحدث الرسمي للقلعة الحمراء تصريحاته قائلا: "من المقرر أن يعود الخطيب يوم 20 أو 25 من شهر إبريل المقبل، ويُعتبر ذلك بشرة خير لأنها بالتزامن مع عيد تحرير سيناء".