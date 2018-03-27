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برلمان

رئيس "برلمانية النور" يدين إطلاق مليشيا الحوثى صواريخ على الرياض.. ويعزى أهل الضحية المصري

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 03:01 ص
الدكتور احمد خليل
الدكتور احمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور

أدان الدكتور احمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، هجمات مليشيا الحوثى فى اليمن الصاروخية التي استهدفت أراضي المملكة العربية السعودية أول امس الأحد.

و اعتبر "خير الله" فى بيان صحفى له أن إطلاق الصواريخ البالستية علي الرياض بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي الي صنعاء مؤشرا على استمرار النهج العدواني و تحدٍ صارخ لقرارات المجتمع الدولي.

وأكد رئيس برلمانية النور، أن الصواريخ التى أطلقت "إيرانية الصنع" وهو ما يكشف عن مدي الإصرار الإيراني علي زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

وشدد "خير الله" على وقوف الشعب المصري و تضامنه مع الحكومة و الشعب السعودي في مواجهة أي تهديد.

وتقدم خير الله بالعزاء في وفاة المواطن المصري الذى راح ضحية لسقوط صاروخ مساء أمس على العاصمة الرياض.

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