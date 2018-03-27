عصام خليل يشيد بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

أشاد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار بمشاركة المصريين اليوم في الانتخابات الرئاسية ، مؤكدا مشاركة الشباب في التصويت في الانتخابات.



وقال "خليل" في تصريحات له إن طول الطابور ليس مقياسا، ولكن هناك مشاركة واضحة فمن خلال دراسة تحليلية قمنا بها وجدنا أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت نحو 59 مليون مواطن موزعين على حوالي ثلاثة عشر ألف لجنة أي كل لجنة بها حوالي أربعة آلاف ناخب وهذا الرقم موزع على مدار الثلاثة أيام، فما الداعي لوجود تكدس على اللجان.



وتابع رئيس المصريين الأحرار : عندنا شباب يتابعون الصحافة الأجنبية ، ومن خلال المتابعة خلصنا لمعلومات مهمة وهى أن اتجاهات الصحافة الأجنبية هى العمل على عدم التوجه لصناديق الاقتراع ، ومن هنا بدأنا نضع نصب أعيننا التوعية والبعد عن الأسلوب التقليدي في الحث على المشاركة وأن الانتخابات الرئاسية قضية دفاع عن الوطن، وقام شباب الحزب بالتواصل مع المواطنين في كل مكان حتى في محطات مترو الأنفاق للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات وأن يكون الشاب المشارك فخور بحقه في التصويت وكذلك عملنا على ذوي الاحتياجات الخاصة فهم فئة لا يستهان بها.



وأكمل "خليل": أن أقف في طابور الانتخابات أفضل من أقف في طابور اللاجئين، فالشعب المصري واعي جدا ولا يحتاج مننا نصيحة فكل المواطنين شاركوا خاصة السيدات والشباب، واثبت المصريون انهم واعين لما يحدث ويعلمون مصلحة بلدهم ويشاركون في بنائها.