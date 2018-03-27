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محافظات

اللقطة البارزة فى توافد الناخبين بأسوان .. عريس وعروسته يدلون بأصواتهما .. صور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 02:25 ص
عروسان يدليان بصوتيهما
عروسان يدليان بصوتيهما في الانتخابات
شكرى السيد
اللقطة البارزة فى توافد الناخبين والناخبات بأسوان للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية نجدها تتمثل فى العريس ياسر الذى حرص هو وعروسته على الذهاب بملابس الزفاف للجنة الإقتراع للإدلاء بصوتيهما داخل لجنة جمعية الشابات المسلمات بمدينة أسوان وسط مشاركة كبيرة من أهالى العروسين رافعين أعلام مصر .

وكان قد وصل العريس ياسر وعروسته إلى مقر اللجنة قبل دخولهما عش الزوجية إلى مقر اللجنة الانتخابية وسط الأغانى النوبية وزفة نوبية بالعصا، بجانب الأغانى الوطنية.

وقال العروسان إنهما أجلا حفل زفافهما لتكون الفرحة فرحتين، وللتفاؤل بالانتخابات الرئاسية، وقررا عقد قرانهما فى أول أيام العرس الانتخابى للرئاسة ليشهد ذلك اليوم التاريخى على ذكرى بارزة تظل فى ذهنهما ويرويهما إلى أبنائهما وأحفادهما، مشيرين إلى أنهما قررا دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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