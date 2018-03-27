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برلمان

برلمانية : الإقبال الكبير للنساء والفتيات ذات الإعاقة فى انتخابات الرئاسة يعكس وعيهن

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 05:01 ص
النائبة هبة هجرس
النائبة هبة هجرس
معتز الخصوصى
أشادت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة بقيادة النائبة الدكتورة هبة هجرس بالإقبال الكبير لشرائح النساء والفتيات ذوات الإعاقة في اليوم الأول لانتخابات الرئاسة وتدعو اللجنة كل فتاة وسيدة ذات إعاقة في أنحاء مصر لم تصوت اليوم إلى النزول إلى لجان الانتخابات والتصويت غدا أو بعد غدا.

ودعت اللجنة فى بيان صحفى لها كل سيدة وفتاة ذات إعاقة واجهت أو تواجه عائق أو مشكلة داخل لجان الانتخابات أو تريد الاستفسار عن كل ما يخص العملية الانتخابية أو لجنتها التى تريد التصويت فيها إلى التواصل وفورا مع غرفة عمليات المجلس عبر الخط الساخن رقم 15115 أو عبر إرسال الصور والرسائل على تطبيق الواتس أب على الأرقام 01007525600 / 01099299191.

كما أكدت اللجنة أنها توافقت مع غرفة عمليات المجلس القومي لشئون الإعاقة على التواصل مع شكوى اى سيدة أو فتاة ذات إعاقة فورا وان الغرفة تستقبل شكاوى واستفسارات النساء والفتيات ذات الإعاقة على رقم 01061754368.

وأكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس أن الاقبال الكبير للنساء والفتيات ذات الإعاقة في يوم الانتخابات الأول يعكس وعى كبير لدى هذه الشريحة حول أهمية دورهن في دعم استقرار ونهضة بلدنا مصر ويعتبر رسالة إلى كل المصريين بان المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية واجب لا يجب أن نتخلف عنه أبدا.

وأوضحت مها هلالي مقرر مناوب اللجنة أن اقبال النساء والفتيات ذات الإعاقة المكثف اليوم على صناديق الاقتراع في كل المدن والقرى والنجوع المصرية يؤكد استجابة أبناء هذه الشريحة للحملة التى أطلقها المجلس القومي للمرأة ونفذتها اللجنة في القاهرة والمحافظات لتوعية النساء والفتيات ذات الإعاقة بضرورة مشاركتهن في الانتخابات.

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