المنيا تسطر ملحمة وطنية .. مشاركات قوية للسيدات وكبار السن .. وحملات توعية من النواب والجمعيات الأهلية وجولات لقيادات المحافظة ومديرية الأمن

أئمة الأزهر والقساوسة فى ملحمة وطنية بانتخابات المنيا

مشاركة قوية من السيدات وكبار السن..وجولات لقيادات المحافظة ومديرية الامن

تأخر فتح عدد من اللجان .. وحملات توعية من النواب والجمعيات الأهلية

شهدت أمس محافظه المنيا هدوء فى أول أيام التصويت للانتخاب الرئاسية .. فتحت اللجان الفرعية أبوابها وعددها 715 لجنة إمام 3 ملايين و209 آلاف و23 ناخبا من لهم حق التصويت فى المحافظة مقسمين على 13 لجنة عامة هى المنيا وبندر المنيا وسمالوط شرق وسمالوط غرب ومطاى وبنى مزار ومغاغة والعدوة ملوى وبندر ملوى وابوقرقاص وديرمواس .ورصدت الجان العامه تأخر عدد من القضاة عن الوصول الى لجانهم الفرعيه فى العدوة وديرمواس وسمالوط مما اخر عمليه بدء التصويت الا ان هناك لجنتان تأخرت عن الفتح لمدة تقترب من ساعة كاملة وتقرر مد التصويت باللجنتين لاعطاء الناخبين الوقت الكافى للادلاء باصواتهم .من ناحيه اخرى صرح المستشار محمد السيد رئيس اللجنة العامة للاخبار ان جميع القضاه المشرفين على اللجان الفرعيه بالمحافظه وعددهم 715 عضو هيئه قضائيه اصليين بالاضافه الى الاحتياطيين الذين بلغ عددهم 214 قاض تم التنبيه عليهم بالتواجد داخل المجمع الانتخابى لكل قاض قبل الثامنه صباحا وبحوزتهم كل اوراق الانتخابات ومنها بطاقات التصويت والتاكد من انها تحمل خاتمًا ممغنطًا وكتابه لا تقرأ الا بكاميرا مكبرة للتاكيد على استحالة تزويرها وكذلك الحبر الفسفورى الذى سيغمس الناخب اصبعه فيه بعد الإدلاء بصوته.الزغاريد والهتافاتوحضرعمليه التصويت مندوبى المرشحين ومنظمات المجتمع المدنى واعضاء مجلس الشعب ورجال الصحافة وسط الزغاريد والتصفيق والهتافات والادعية من المئات الذين احتشدو امام مبنى المحافظة بالمنيا عقب خروجهم من لجان الاستفتاء بالمنيا حيث تجمع رجال الشرطة والجيش لحماية مبنى المحافظة واعتلت الهتافات لحظة مرور مدرعات الجيش امام المحافظة.وكثف رجال الشرطة والجيش من التواجد الامني داخل وخارج المقار الانتخابية لاثارة الطمأنينة فى قلوب المواطنين لتشجعيهم على الخروج والمشاركة فى اختيار رئيس الجمهورية..انتظمت عملية التصويت فى الانتخابات بشكل طبيعي فيما اصطف المواطنين امام المقرات الانتخابية في انتظار دورهم لمعرفة رقمهم الانتخابي واللجنة الخاصة بهم من خلال شباب القري المتطوعين باجهزة الحاسب الالي الخاصة بهم لمساعدتهم.. وقد تفوقت المرأة الريفية وكبار السن بتواجدها وحرصها بالادلاء بصوتها داخل صناديق الاقتراع علي الرجل الذي قل تواجده امام اللجان.حملة توعيةوبدأ الشباب فى تشغيل مكبرات الصوت بالاغانى الوطنية والتى اشعلت حماس جميع المشاركين فى الانتخابات سواء المواطنين او رجال الامن او الموظفين باللجان الانتخابية، كما ان المجلس القومى للمراة اعلن تنظيم حملة توعية لجميع السيدات بالمحافظة لتشجيعهم على التصويت فى الانتخابات وتوفير سيارات فى جميع المراكز لتحفيز السيدات ونقلهم الى مقار اللجان بالتعاون مع عدد من الجمعيات الاهلية .واكد المجلس ان النساء فوق الـ 45 عام تصدرن المشهد الانتخابى بالاضافة الى ان السيدات الاقباط تسابقن لمشاركة الرجال فى اختيار رئيس الجمهورية مؤكدين انهم على استعداد للانتظار لساعات امام اللجان للمشاركة فى العرس العرس الديمقراطى، مطالبين جميع وسائل الاعلام المحلية والدولية بضرورة التواجد فى محافظات الصعيد لنقل المشهد بطريقة صحيحة.وشارك أعضاء مجلس الشعب فى نشر الوعى السياسى بين جميع ابناء المنيا وحثهم على ضرورة المشاركة فى الانتخابات، بالاضافة الى تخصيص سيارات فى جميع مراكز المحافظة لنقل المواطنين الى لجانهم الانتخابية، كما قام المهندس مجدى ملك عضو مجلس النواب بتشكيل لجنة لتوعية الموظفيين ونقل بث مباشر للحضور المكثف فى اللجان الانتخابية حتى يستطيع المصريون تسجيل حضور غير مسبوق فى كافل المحافل السياسية التى يؤدون فيها واجبهم الوطنى والدستورى .واكد ان المواطنين فى المنيا شاركو بشكل كبير بيثبتو امام العالم ان المصريون هم من يقومون بقيادة الدولة المصرية ودفعها الى الامام وانه لا يوجد فصايل ايا كان حجمها يمكنها ان تؤثر فى حيات المصريين او قدرتهم على الالتفاف خلف رئيس يستطيع محاربة تلك الجماعات الفاسدة والارهابية ويستطيع ان يبنى مستقبل افضل لكل المصريين ويملك ارادة حقيقية على المواجهه والتغيير على ارض الواقع .وعلى الجانب الاخر قام عدد من المشايخ وائمة الازهر بالمشاركة فى العملية الانتخابية وتشجيع الشباب مؤكدين ان مشاركتهم فى الانتخابات ضرورة لبناء الدولة، اما الكنائس فقامت بارسال مجموعات الى المنازل لتشجيع المواطنين وحثهم على المشاركة حيث أدلى الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، والانبا اغابيوس أسقف العدوة اباصواتهم واجراء جولات تفقدية على عدد من اللجان الانتخابية لتشجيع الناخبين .محافظ المنيامن جانبه أدلى عصام البديوي محافظ المنيا بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة الصم والبكم بمدينة المنيا ، وقام بجولة تفقدية على جميع اللجان الانتخابية لمتابعة انتظام العملية الانتخابية ، واطمأن على اجراءات تيسير دخول المواطنين للإدلاء بأصواتهم وعدم وجود أي معوقات أمام سير الانتخابات والتأكد من تنفيذ كافة الاستعدادات والترتيبات، ودعا المواطنين الى الإدلاء بأصواتهم ، لافتا إلى أهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية، فالمشاركة في الانتخابات حق دستوري لكل مواطن .وطالب جميع الموظفين ورجال الامن بضرورة مساعدة الناخبين للادلاء باصواتهم دون التدخل فى اختياراتهم وذلك للتاكيد على مصداقية الانتخابات والنزاهة الكاملة فى سير العملية الانتخابية لنؤكد للعالم اجمع على الديمقراطية والنزاهة والشفافية التى تسير فى مصر وتكذيب جميع ادعاءات الجماعة الارهابية التى تثير بعض الشكوك عند المواطنين فى الداخل والخارج.وأكد فى تصريحات صحفية له انه سيتابع الانتخابت باللجان طوال اليوم عبر شاشات عرض داخل غرفة العمليات عن طريق مراسلي البوابة الإلكترونية والوحدات المحلية لبث مباشر للمقار الانتخابية، وان هناك غرفة عمليات بمبنى المحافظة تتابع ايضا الموقف العام باللجان الانتخابية.وأوضح أن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد وبطريقة نزيهة وديمقراطية بالاضافة الى ان توافد العديد من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في المقار الانتخابية وحرص جميع الفئات والأعمار على المشاركة في الانتخابات.كما قام مدير امن المنيا اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، بجولة تفقدية على اللجان الانتخابية، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، وتوجه الى الكمائن الشرطية الثابتة والمتحركة للتاكد من الانتشار فى الشارع وبث الطمأنينة للمواطن ودفعه وحثه على المشاركة فى العرس الديمقراطى، وشدد علي قوات التأمين بحسن التعامل مع الناخبين.