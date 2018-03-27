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برلمان

"‏المؤتمر ": مشاركة جماهير الدقهلية فى الانتخابات الرئاسية فاقت كل التوقعات .. صور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 06:00 ص
مشاركة قيادات حزب
مشاركة قيادات حزب المؤتمر فى الانتخابات الرئاسية بالدقهلية
أحمد أيمن

قدم اللواء طيار السيد خضر الامين العام لحزب المؤتمر بمحافظة الدقهلية الشكر لأهالى وجماهير محافظة الدقهلية على مشاركتهم الإيجابية وغير المسبوقة فى الانتخابات الرئاسة والتى فاقت اى مشاركة فى اى انتخابات سابقة سواء كانت رئاسية او برلمانية ، مؤكدا ان مشاركة اهالى وجماهير الدقهلية فى هذه الانتخابات فاقت كل التوقعات.

وقال "خضر" فى تصريح له خلال مشاركته فى الانتخابات ان الأهالي توافدوا افواجا على صناديق الاقتراع بمختلف اللجان الانتخابية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية ليقولوا كلمتهم من اجل استقرار وبناء الدولة المصرية ومن اجل ان يقولوا للعالم كله ان المصريين لهم ارادتهم الحرة والمستقلة فى تحديد مصير ومستقبل مصر وانهم وحدهم هم اصحاب القرار الاول والأخير فى اختيار حاكمهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة.

كما أكدت عبير طلعت أمينة المرأة ان السيدات سطرن ملحمة وطنية جديدة فى صناعة مستقبل مشرق لمصر وشعبها العظيم، مشره إلى ان هذه المشاركة الجماهيرية الكبيرة فى الانتخابات الرئاسية إنما هى دليل قاطع على رفض المصريين جميعا للإرهاب بجميع صوره واشكاله وانهم يقفون صفا ويدا واحدة ضد خوارج هذا العصر حتى يتم تطهير مصر كلها من دنسهم وشرورهم.
"‏المؤتمر ": مشاركة جماهير الدقهلية فى الانتخابات الرئاسية فاقت كل التوقعات .. صور
"‏المؤتمر ": مشاركة جماهير الدقهلية فى الانتخابات الرئاسية فاقت كل التوقعات .. صور
"‏المؤتمر ": مشاركة جماهير الدقهلية فى الانتخابات الرئاسية فاقت كل التوقعات .. صور
"‏المؤتمر ": مشاركة جماهير الدقهلية فى الانتخابات الرئاسية فاقت كل التوقعات .. صور
"‏المؤتمر ": مشاركة جماهير الدقهلية فى الانتخابات الرئاسية فاقت كل التوقعات .. صور

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