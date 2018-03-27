باحث سياسي : كبار السن والسيدات أعطوا الجميع درسا في الوطنية

أعرب الباحث السياسي والحقوقي محمد حنفي الشنتناوي عن سعادته البالغة لمشاركة قطاعات مختلفة من الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية الديمقراطية الدورية الاولي في مصر التي يراها الشنتناوي بحسب وصفة اول انتخابات مصرية دورية للرئاسة وفق دستور محترم توافق عليه المجتمع المصري بكامل.



واضاف الشنتناوي فى بيان صحفى له ان اسوأ ما في الانتخابات هي غياب قطاعات مختلفة من الشباب وارجع الشنتناوي هذا الغياب الي عدم الوعي السياسي لدي قطاع كبير من الشباب نتيجة غياب الحياة الحزبية السليمة التي تعمل علي توعية الشباب باهمية المشاركة في صناعة المستقبل خاصة وان كبار السن والسيدات اعطول درسا قويا للجميع في اهمية المشاركة والحفاظ على مستقبل الوطن.



وفي ذات الاطار قال الباحث السياسي ان عزوف الشباب عن المشاركة يعتبر نتيجة طبيعية لغياب المجتمع المدني عن القيام بدورة بالتوعية باهمية المشاركة السياسية وترك المجال لمناهضي الدولة المصرية التأثير علي قرار الشباب في المشاركة السياسية.



وناشد الشنتناوي جميع المصريين الي حشد الجميع للتصويت والمشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية خاصة الامهات المصريات اللواتي خرجن اليوم للتصويت حث اولادهم الي النزول والمشاركة.



وطالب الشنتناوي في نهاية كلامة الدولة المصرية بالاضطلاع بدورها في مساعدة الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الوطنية العمل علي نشر ثقافة المشاركة واقامة حياة حزبية حقيقية يستطيع الشباب من خلالها المشاركة الفاعلة علي اسس ايدلوجية سليمة.