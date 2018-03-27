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رياضة

خالد الغندور: المنتخب يخوض المباراة باسم مصر دون الانحياز لكيان معين

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 12:36 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
طالب الإعلامي خالد الغندور جماهير الكرة المصرية عدم الانحياز إلى أي لاعب في المباراة الودية التي يخوضها المنتخب الوطني قبل مونديال 2018.

وأضاف الغندور عبر برنامجه الغندور والجمهور المذاع عبر فضائية ال تي سي ان الانحياز للاعبين او الاندية يكون في إطار مباراة اسم الكيان الذي ينتمي إليه.

واكمل عند ظهور المنتخب في اي مباراة يكون الانحياز لنا جميعا باسم مصر ولا يكون مع اللاعبين، مضيفا أن المنتخب الوطني استطاع تقديم مباراة قوية في المباراة التي خاضها أمام منافسه منتخب البرتغال بالرغم من الهزيمة التي تلقاها في الدقائق الاخيرة.

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