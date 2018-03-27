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قمحة : مشاركة الغد ستكون بنفس معدل اليوم الأول .. واليوم الأخير سيشهد مفاجأة .. «فيديو»

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 12:23 ص
احمد ناجي قمحه
احمد ناجي قمحه
إسلام الطوانسي
توقع الدكتور أحمد ناجى قمحة رئيس وحدة بحوث الرأي العام بمركز الأهرام، أن يتم الحفاظ اليوم على المسار التصويتي بنفس المعدل الذي وقع أمس.

وأضاف ناجي، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن اليوم الأخير في الانتخابات الرئاسية سيشهد مفاجأة بإقبال المصريين على المشاركة في الانتخابات.

وأوضح ناجي، أن طبيعة الشعب المصري تدفعه لإرجاء المشاركة في الانتخابات الرئاسية للحظات الأخيرة، فاللحظة الأخيرة عند المصريين لها خصوصية لدى المصريين فهم ينجزون كافة أعمالهم في اللحظة الأخيرة.

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