حلمي طولان : البرتغال يمتلك احسن لاعب في العالم .. وكوبر يسير في الطريق الصحيح

قال حلمي طولان نجم الزمالك السابق ان منتخب البرتغال يمتلك احسن لاعب في العالم وله مميزات كثيرة وبالرغم من ذلك استطاع منتخب مصر من تقديم أداء جيد.



وأضاف طولان في تصريحات لبرنامج "الغندور والجمهور" المذاع عبر فضائية "ال تي سي" انه لا يوجد اندهاش من الهزيمة أمام البرتغال فالمباراة مقامة لتجاوز تلك الأخطاء قبل مونديال 2018.



وأشار نجم الزمالك السابق إلى ان هيكتور كوبر يعتمد في المباراة الودية لاكتشاف الافضل من لاعبي المنتخب فهي فترة إعداد فني قبل مونديال 2018 .



واكمل ان كوبر يسير في الطريق الصحيح خصوصا ان الثقة التي ظهرت على لاعبي المنتخب في المباراة تشير إلي ذلك، مضيفا الي نقص الهجوم ليكتمل المنتخب.



واختتم طولان عن تمنايتة بفوز المنتخب الوطني بلقب كأس العالم 2018 .