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رئيس غرفة عمليات مجلس الوزراء : نتوقع إقبالا كبيرا من الناخبين خلال اليومين القادمين

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 01:20 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
قال العميد على هريدى، رئيس غرفة العمليات المركزية التابعة لمجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وعدد من القيادات المهمة قام بعقد اجتماع عاجل بغرفة العمليات المركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية للرئاسة.

وأضاف رئيس غرفة العمليات المركزية التابعة لمجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الرئيس» على قناة «ten» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، الاثنين، أن العمل مستمر على مستوى محافظات الجمهورية ما يؤدى إلى قلة كثافة الناخبين على مستوى اللجان الانتخابية.

وأشار هريدى إلى أنه تم إعطاء راحة للناخبين من الساعة الرابعة إلى الخامسة، متوقعا وجود كثافة عالية من الناخبين في اليومين المقبلين، لافتا إلى أن الكثافة جيدة في الساعات الأولى من الانتخابات اليوم مما يؤكد على مدى وعى المصريين بالوقوف إلى جانب وطنهم.


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