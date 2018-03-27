"قمحة" يشيد بقوة مشاركة الريف والمرأة في الانتخابات الرئاسية.. فيديو

وجه الدكتور أحمد ناجى قمحة رئيس وحدة بحوث الرأي العام بمركز الأهرام، الشكر للمرأة المصرية التي شاركت بقوة في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، والتي تعي وتقدر قيمة الاستقرار وأهميته.



كما أشاد قمحة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، بمشاركة أهل الريف بقوة في الانتخابات الرئاسية، والتي ظهرت مشاركتهم بكثافة والتي أعادت للريف قوته وتأثيره السياسي.

