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حلمي النمنم: الشعب أقبل بكثافة في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 01:09 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
قال حلمي النمنم، وزير الثقافة، إن "الشعب أقبل بكثافة في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، وهناك طوابير من المواطنين كانت تنتظر أمام اللجان"، مؤكدًا أن "كل فئات وأطياف الشعب شاركوا في التصويت".

وأكد "النمنم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الرئيس» على قناة «ten» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، الاثنين، أن "المشاركة في الانتخابات أصبحت جزء من سيكولوجية المواطن، والأمر حق دستوري للمواطن، وأصبح لديه وعي وثقة في الدولة".


وذكر أن "مقاطعة الانتخابات دعوة غير ديمقراطية، وما فعله الإخوان في 2012 من منع الأقباط في التصويت بأسيوط والمنيا ده كان قمة الديكتاتورية، لكني استغرب الآن تلك الدعوات من بعض الأشخاص ينادوون بالديمقراطية".

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