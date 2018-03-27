محافظ البحيرة : سيكون هناك زخم غير عادي في عدد المشاركين بالانتخابات اليوم وغدًا

قالت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، إن الإقبال في المحافظة بالانتخابات الرئاسية متوسط، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك زخم غير عادي في عدد المشاركين بالانتخابات اليوم وغدًا.



وتابعت خلال حوار لبرنامج «الرئيس» على قناة «ten» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، الاثنين: "النسب كويسة، ولكن عايزين أحسن من كده"، مشيرة إلى أنه سيكون هناك حوافز للمركز الأعلى تصويتًا، وسنقوم بإدخال المياه أو الصرف أو الكهرباء كأولوية خارج الخطة الاستثمارية الموجودة من خلال صناديق المحافظة، وأرباح مشروعاتها كمكافأة.



وأردفت: "الموضوع تحفيزي للمواطنين، ونحن نبحث عن نسبة التصويت العالية، حتى لو النتيجة محسومة، فالمهم زيادة عدد المشاركين".









