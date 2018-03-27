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رياضة

خالد الغندور : أزمة كبيرة داخل أسوار النادي الأهلي

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 07:16 ص
النادي الاهلي
النادي الاهلي
قال الإعلامي خالد الغندور، إن هناك ازمة كبيرة يمر به النادي الأهلي بسبب عقود الثنائي حسام عاشور ووليد سليمان لاعبا الفريق الأول لكرة القدم.

وأضاف الغندور عبر برنامجه "الغندور والجمهور" المذاع عبر فضائية "ال تي سي" أن الثنائي طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بعدم توثيق العقود الخاصة بهم قبل الإطلاع عليه لمعرفة القيمة المادية التي تم التوقيع عليه.

وأكمل أن وليد سليمان وحسام عاشور قاما بالتوقيع للنادي الأهلي "علي بياض " مطالبان بالتساوي مع أحمد فتحي لاعب الفريق.

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