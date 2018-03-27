شريف فؤاد يعلن عن تفاصيل مدينة الاهلى الرياضية الجديدة .. فيديو

كشف شريف فؤاد المتحدث الرسمى بإسم مجلس إدارة النادى الأهلى، عن تفاصيل المدينة الرياضية للقلعة الحمراء والتى ستضم إنشاء إستاد خاص بالنادى.



وقال شريف فؤاد خلال لقائه ببرنامج الحريف المذاع على قناة دى إم سى سبورت،: "استاد الأهلي سيكون داخل المدينة الرياضية للنادي التي ستضم منشآت كثيرة ملكا للنادي الأهلي".



وتابع : "المدينة الرياضية بالكامل ستحمل اسم النادي الأهلي، ولكن الاستاد فقط سيحمل اسم أحد الرعاة المشاركين في عملية تمويل بناء الملعب لفترة معينة حتى يستعيد هذا الراعي النفقات التي تحملها تشييد الاستاد".



وأوضح: "الاستاد سيكون واحدا من أفضل الملاعب وأكبرها حول العالم وربما الأفضل فى العالم".



واختتم: "الثنائى خالد مرتجي ومحمد سراج الدين عضوا مجلس إدارة النادى الأهلى، كان لهم العديد من المقابلات مع الشركات المتخصصة في إنشاء الملاعب من أجل دراسة التصميمات الخاصة باستاد الأهلي الجديد".



