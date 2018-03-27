ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

شريف فؤاد يعلن عن تفاصيل مدينة الاهلى الرياضية الجديدة .. فيديو

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 07:29 ص
شريف فؤاد المتحدث
شريف فؤاد المتحدث الرسمى بأسم مجلس إدارة النادى الأهلى
كشف شريف فؤاد المتحدث الرسمى بإسم مجلس إدارة النادى الأهلى، عن تفاصيل المدينة الرياضية للقلعة الحمراء والتى ستضم إنشاء إستاد خاص بالنادى.

وقال شريف فؤاد خلال لقائه ببرنامج الحريف المذاع على قناة دى إم سى سبورت،: "استاد الأهلي سيكون داخل المدينة الرياضية للنادي التي ستضم منشآت كثيرة ملكا للنادي الأهلي".

وتابع : "المدينة الرياضية بالكامل ستحمل اسم النادي الأهلي، ولكن الاستاد فقط سيحمل اسم أحد الرعاة المشاركين في عملية تمويل بناء الملعب لفترة معينة حتى يستعيد هذا الراعي النفقات التي تحملها تشييد الاستاد".

وأوضح: "الاستاد سيكون واحدا من أفضل الملاعب وأكبرها حول العالم وربما الأفضل فى العالم".

واختتم: "الثنائى خالد مرتجي ومحمد سراج الدين عضوا مجلس إدارة النادى الأهلى، كان لهم العديد من المقابلات مع الشركات المتخصصة في إنشاء الملاعب من أجل دراسة التصميمات الخاصة باستاد الأهلي الجديد".

ترشيحاتنا

تركيا تعتقل رضيعة بتهمة التورط في محاولة الانقلاب

سول تراقب بكين "عن قرب" وسط تقارير عن زيارة زعيم كوريا الشمالية للصين

المنيا تسطر ملحمة وطنية .. مشاركات قوية للسيدات وكبار السن .. وحملات توعية من النواب والجمعيات الأهلية وجولات لقيادات المحافظة ومديرية الأمن

بوتين : حريق كيميروفو إهمال إجرامي وعبثي

«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو».. تصويت حسين فهمي مرتين .. إجازة للموظفين للانتخاب ..14%نسبة الإقبال اليوم .. وبكاء لميس الحديدي.. وموسى : الشعب دفن بريطانيا والإخوان

نادين نجيم تتصدر "تويتر" بقصة شعر جديدة

أفضل 4 حيل تخلصك من رائحة الثلاجة الكريهة وتساعدك فى تعطيرها

شريف فؤاد : تركى آل الشيخ لا يفعل إلا ما يطلبه مجلس الأهلى .. فيديو

أباظة وعبد النور والسقا يعلنون تأييدهم لبهاء أبو شقة لرئاسة الوفد.. صور

«عمليات النيابة الإدارية»: وفاة أحد الناخبين عقب الإدلاء بصوته .. فيديو

أحمد جوهر يهاجم الاتحاد المصري لكرة القدم : مصري تُبنى بالتخطيط وليس بالعشوائية

"الجزيرة" تواصل أكاذيبها وتزعم اعتقال طبيب سعودي .. والأخير يفضحها : كذب وتدليس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صلاح ورونالدو وميسي في خط هجوم التشكيلة المثالية العالمية لعام 2018

شاهد.. صورة نادرة لمحمد صلاح في «تجارة طنطا»

أرملة وحيدة تستعين بالشرطة لنقلها للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية .. صور

نجوم الفن يدلون بأصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.. صور

شاهد..عروسان يصوتان فى الانتخابات بالمنوفية وسط حشد من المدعوين

فيديو

المتحدث الرسمى للنادى الأهلى : عقد الرعاية الجديد سيتجاوز نصف المليار جنيه
شريف فؤاد يعلن عن تفاصيل مدينة الاهلى الرياضية الجديدة .. فيديو
وزير التعليم العالي يكشف سر اصطحابه لأحفاده خلال إدلائه بصوته في الانتخابات .. فيديو
"قمحة" يشيد بقوة مشاركة الريف والمرأة في الانتخابات الرئاسية.. فيديو
طارق يحيى : ودية مصر واليونان احتكاك قوي للفراعنة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟