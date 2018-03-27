السعودية توجه بدفن شهيد شظايا صاروخ الحوثيين في مصر

وجه نائب أمير محافظة الرياض السعودية، الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، بدفن الشهيد المصري، عبد المطلب أحمد، في مصر، والذي استهشد بشظايا صاروخ باليستي أطلق مساء أمس الأول من الميليشيات الحوثية الإرهابية على مدينة الرياض.



ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن الأمير قوله، خلال زيارته لمصابي الصاروخ بمدينة الملك سعود الطبية بالعاصمة الرياض: " إن شاء الله تم بإذن الله، وأنتم منا وفينا، نحن كلنا فداها".



وذكرت "سبق" أن توجهيات الأمير محمد جاءت استجابة لطلب أسرة الشهيد، وذلك بحضور السفير المصري بالمملكة، ناصر حمدي زغلول.



وشدد نائب أمير الرياض في على أن ما حدث يؤكد ما أثبتته المملكة عن هذه الميليشيات الإرهابية، والجميع في القطاعات العسكرية والأمنية أدوا عملهم على أكمل وجه".









