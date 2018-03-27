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وزير التعليم العالي يكشف سر اصطحابه لأحفاده خلال إدلائه بصوته في الانتخابات .. فيديو

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 06:56 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
عمرو ممدوح
كشف الدكتور خالد عبد الغفار، سبب اصطحابه لأحفاده خلال إدلاءه بصوته في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الانتخابات رسالة وقيمة، يجب التعود عليها منذ الصغر.

وأضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أن الانتخابات فرصة تاريخية، وعرس ديمقراطي لا يتكرر كثيرا، مشيرا إلى أن شباب الجامعات اليوم كانوا "حاجة تفرح".

وأوضح أنه فوجئ بكم كبير من الجامعات المصرية تشارك في الانتخابات، مشيرا إلى أن هناك حشدا كبيرا ملحوظا من جانب طلاب الجامعات.

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