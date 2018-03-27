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فن

نادين نجيم تتصدر "تويتر" بقصة شعر جديدة

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 12:44 ص
نادين نجيم
نادين نجيم
رامي أمين
أصبحت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلالتها بقصة شعر جديدة تخلت فيها عن شعرها الطويل.

وتصدرت "نادين" المواضيع الأكثر تداولًا "تريند" بالمملكة العربية السعودية، بعدما انهالت عليها آلاف تويتات المدح والغزل بلوك شخصية أميرة التي تؤديها في مسلسلها الرمضاني "طريق".

وكانت نادين كشفت منذ أيام عن الملصق الدعائي لمسلسل "طريق"، الذي ستخوض به الموسم الرمضاني المقبل إلي جانب الفنان السوري عابد فهد.
نادين نجيم تتصدر "تويتر" بقصة شعر جديدة

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