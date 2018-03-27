«عمليات النيابة الإدارية»: وفاة أحد الناخبين عقب الإدلاء بصوته .. فيديو

قال المستشار أحمد جلال، المتحدث باسم غرفة عمليات النيابة الإدارية، إن الغرفة تابعت الالتزام بفتح مقار اللجان الانتخابية في مواعيدها، وتابعت الحالة الأمنية خارج المقرات.



وأضاف جلال، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» ان غرفة العمليات لم تتلق أي شكوى تتعلق بسير العملية الانتخابية.



وأوضح المتحدث باسم غرفة عمليات النيابة الإدارية، أنه ورد إلى الغرفة إخطار من إحدى لجان محافظة سوهاج، تفيد بوفاة أحد الناخبين عقب الإدلاء بصوته، وقبل خروجه من اللجنة الانتخابية.

