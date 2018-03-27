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أخبار العالم

أستراليا تطرد دبلوماسيين روسيين على خلفية قضية "سكريبال"

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 12:50 ص
سيرجي سكريبال
سيرجي سكريبال
أحمد قاسم
قررت أستراليا طرد دبلوماسيين روسيين على خلفية تسمم العميل الروسي المزدوج سيرجي سكريبال.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن رئيس الوزراء الاسترالي، مالكوم ترونبول، قوله: "قررنا طرد  دبلوماسيَين روسيَن، وأمامهم 7 أيام للمغادرة".

وأضاف: "هذا القرار يعكس الطبيعة الصادمة للهجوم، وهو أول استخدام للأسلحة الكيميائية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، يتضمن مادة قاتلة للغاية في منطقة مأهولة بالسكان، ما يهدد عددًا لا يحصى من أفراد المجتمع الآخرين".

وفي وقت سابق، قررت 16 دولة في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا والنرويج وأوكرانيا طرد الدبلوماسيين الروس، على خلفية حادث سالزبوري.

وأعلنت السلطات الأمريكية أنها ستطرد 48 دبلوماسيا روسيا و12 موظفا من البعثة الروسية بالأمم المتحدة، فضلا عن إغلاق القنصلية العامة لروسيا في سياتل.

يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرجي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية، وابنته يوليا، في حالة إعيا عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في 4 مارس الجاري.

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