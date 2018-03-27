الأهلي يقرر الاستغناء عن باكا لأسباب فنية

قال الإعلامي خالد الغندور ان النادي الأهلي بدأ في تسويق باكا لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأضاف الغندور، في تصريحات عبر برنامجه الغندور والجمهور المذاع عبر فضائية "ال تي سي" ان حسام البدري المدير الفني للفريق وافق على رحيل لاعب الفريق في الفترة القادمة.



وانضم باكا لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من بيدفيست ويتس الجنوب أفريقى مقابل مليون و300 ألف يورو.