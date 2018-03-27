ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الأهلي يقرر الاستغناء عن باكا لأسباب فنية

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 01:35 ص
باكا
باكا
قال الإعلامي خالد الغندور ان النادي الأهلي بدأ في تسويق باكا لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف الغندور، في تصريحات عبر برنامجه الغندور والجمهور المذاع عبر فضائية "ال تي سي" ان حسام البدري المدير الفني للفريق وافق على رحيل لاعب الفريق في الفترة القادمة.

وانضم باكا لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من بيدفيست ويتس الجنوب أفريقى مقابل مليون و300 ألف يورو.

ترشيحاتنا

لميس الحديدي تبكي على الهواء .. فيديو

السعودية توجه بدفن شهيد شظايا صاروخ الحوثيين في مصر

اكتشاف جديد عن توت عنخ آمون يعيد كتابة تاريخ مصر الفرعونية.. صور

مهاجر سوري يفضح جرائم تركيا في حق اللاجئين

خالد الغندور: المنتخب يخوض المباراة باسم مصر دون الانحياز لكيان معين

شاهد.. صورة نادرة لمحمد صلاح في «تجارة طنطا»

الأهلي يقرر الاستغناء عن باكا لأسباب فنية

حسين علي : انتمي للزمالك ولكن فضلت الأهلي لأسلوب المفاوضات

آية الله خامنئي يتحول إلى أضحوكة الشعب الإيرانى على "السوشيال ميديا".. صور

شاهد.. وكيل إيهاب جلال يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

الشاطر: بعد وليد سليمان .. إكرامى وعاشور يتمردان على الأهلي ويطلبان المساواة بفتحي وعبد الله السعيد.. فيديو

فكري صالح: الشناوي أخطأ في هدف البرتغال الأول.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صلاح ورونالدو وميسي في خط هجوم التشكيلة المثالية العالمية لعام 2018

شاهد.. صورة نادرة لمحمد صلاح في «تجارة طنطا»

أرملة وحيدة تستعين بالشرطة لنقلها للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية .. صور

نجوم الفن يدلون بأصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.. صور

شاهد..عروسان يصوتان فى الانتخابات بالمنوفية وسط حشد من المدعوين

فيديو

«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو».. تصويت حسين فهمي مرتين .. إجازة للموظفين للانتخاب ..14%نسبة الإقبال اليوم .. وبكاء لميس الحديدي.. وموسى : الشعب دفن بريطانيا والإخوان
الشاطر: بعد وليد سليمان .. إكرامى وعاشور يتمردان على الأهلي ويطلبان المساواة بفتحي وعبد الله السعيد.. فيديو
حضري كبدة كباب حلة بشكل جديد
«عمليات النيابة الإدارية»: وفاة أحد الناخبين عقب الإدلاء بصوته .. فيديو
لميس الحديدي تبكي على الهواء .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟