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تجديد الثقة لـ "محمود صقر" رئيسًا لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.. للمرة الثانية

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 01:07 ص
الدكتور محمود صقر
الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي
مي شاهين و مجدي محمد
أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنه تم التجديد له للمرة الثانية على التوالي بمنصب رئيس الأكاديمية.

وأوضح صقر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن القيادة السياسية قد جددت ثقتها مرة أخرى له لفترة ثانية، مشيرًا إلى أن هذه المرة الأولى في تاريخ البحث العلمي أن يجدد لرئيسها المدة الرئاسية لفترتين.

ووجه رئيس الأكاديمية الشكر لزملائه بالأكاديمية، ولدعم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وثقة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وكذلك المهندس شريف إسماعيل، متمنيًا أن يكون على قدر تلك الثقة والأمانة.

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