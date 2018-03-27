المتحدث الرسمى للنادى الأهلى : عقد الرعاية الجديد سيتجاوز نصف المليار جنيه

قال شريف فؤاد المتحدث الرسمى لمجلس إدارة النادى الاهلى، إن عقد رعاية القلعة الحمراء الجديد سيتجاوز النصف مليار.



وأضاف شريف فؤاد خلال لقائه ببرنامج الحريف المذاع على قناة دى إم سى سبورت: "النادى الاهلى يمتلك شعبية كبيرة داخل مصر والوطن العربى".



وتابع: "شعبية النادى الاهلى داخل مصر تتجاوز 80 مليون نسمة وهذا مايجعل القلعة الحمراء بيئة استثمارية قوية".



الجدير بالذكر أن عقد رعاية النادى الاهلى الاخير كان يبلغ نحو 250 مليون جنيه، مع شركة صلة السعودية وذلك لمدة 3 سنوات.