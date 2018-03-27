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أخبار العالم

السعودية توجه صفعة قوية للحوثيين في مجلس الأمن

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 01:05 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أفادت قناة "الإخبارية" السعودية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن المملكة العربية السعودية توجهت برسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الصواريخ الباليستية الحوثية، طالبت فيها بمحاسبة إيران بسبب دعمها للحوثي.

وأعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، فجر أمس الاثنين، أن 7 صواريخ أطلقت على السعودية من اليمن، ما أسفر عن مقتل مقيم وإصابة اثنين آخرين، جميعهم من الجنسية المصرية.

وقال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، إن قوات الدفاع الجوي اعترضت الصواريخ السبعة التي كانت موجهة نحو العاصمة الرياض ومدن جازان وخميس مشيط ونجران.

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