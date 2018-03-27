حسين علي : انتمي للزمالك ولكن فضلت الأهلي لأسلوب المفاوضات

أكد حسين علي لاعب الأهلي السابق، أنه وقع علي عقود انضمام لنادي الزمالك في عام 2007، مشيرا إلى أن مجلس إدارة القلعة البيضاء السبب في عدم انضمامي للفريق.



وأضاف حسين في تصريحات لبرنامج "الغندور والجمهور" المذاع عبر فضائية إل تي سي ان مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة ممدوح عباس لم يفاوضوني بشكل محترف للانضمام للفريق.



وأكمل: "ولدت في وسط عائلة زملكاوية كبيرة وأنتمي للزمالك منذ صغري ولكنني فضلت الانضمام للنادي الأهلي بسبب مفاوضاته الذي تمت بشكل واضح".