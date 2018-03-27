العاملون بمياه قليوب يدلون بأصوتهم في الانتخابات الرئاسية

اصطحبت المهندسة أمانى محمد عبدالجواد رئيس فرع شركة المياه والصرف الصحي بقليوب، العاملين بالشركة للإدلاء بأصواتهم في اللجان الانتخابية.



وأكدت عبدالجواد أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية مهمة وطنية بطلها الشعب المصري العظيم الذي أبهر العالم، مشيرا الى أن المشاركة واجب علينا جميعًا لنقوم بدورنا الوطنى من أجل مصر.



كما أشار عبدالرؤوف مصطفى مدير العلاقات العامة، بأن مشاركتنا وأدلائنا بأصواتنا في الانتخابات الرئاسية نابع من الانتماء والدور الوطنى فى إعلاء اسم مصر أمام العالم.