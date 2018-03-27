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رياضة

الشاطر: بعد وليد سليمان .. إكرامى وعاشور يتمردان على الأهلي ويطلبان المساواة بفتحي وعبد الله السعيد.. فيديو

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 01:52 ص
صدى البلد
كشف إسلام الشاطر لاعب الأهلي السابق، عن حقيقة تمرد كل من شريف إكرامي وحسام عاشور لاعبا الفريق على عقودهما الأخيرة مع النادى مطالبين بالمساواة بوليد سليمان وأحمد فتحى وعبد الله السعيد.

وأكد إسلام الشاطر خلال برنامجه "إكسترا تايم" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن ثنائى الأهلى شريف إكرامى وحسام عاشور أعلنا تمردهما على مسئولي القلعة الحمراء مطالبان بمساواة عقودهما بفتحى والسعيد.

وكان وليد سليمان صانع ألعاب الاهلى أيضا قد أعلن رفضه قيمة العقد الجديد مع ناديه مطالبا بالتساوى بفتحى والسعيد، وهو ما وافق عليه مجلس الأهلى وتمت مساواة اللاعب بفتحى والسعيد.

وهو ما ترتب عليه طلب ثنائى الفريق الأحمر إكرامى وعاشور مساواتهما بالفئة الأولى لنجوم الفريق، والحصول على نفس قيمة عقد وليد سليمان.

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