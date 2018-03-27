روسيا تتوعد الدول المشاركة في حملة طرد دبلوماسييها بسبب "أزمة الجاسوس" .. وأستراليا وأيسلندا تنضمان للتحالف الغربي ضد موسكو

السفير الأمريكي في موسكو: لا موعد بعد لقمة ترامب و بوتين

تركيا :لا ننوي اتخاذ أي إجراء ضد روسيا

صحافة بريطانيا تنشر معلومات جديدة بشأن الجاسوس

ردت روسيا على قيام 20 دولة أوروبية منها 16 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة وكندا بطرد دبلوماسيين روس بسبب قضية الجاسوس السابق سيرجي سكريبال، الذي تتهم لندن السلطات الروسية بتسميمه، حيث اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بريطانيا "تضع قنبلة موقوتة" في العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، واعتبرت ما يحدث استمرار للهجوم الشامل على موسكو.وقالت زاخاروفا إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي "وصلت إلى قمة الاتحاد الأوروبي، لتدعو إلى التضامن ووحدة نهج السياسة الخارجية، التي تعتبر بمثابة قانون بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، لكن الجميع نسوا أن بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي"، وتابعت قائلة إن "بريطانيا صوتت خلال استفتائها لصالح انسحابها من الاتحاد الأوروبي. وبالتالي طالبت بريطانيا خلال القمة الأوروبية بتضامن الدول التي تبقى في الاتحاد الأوروبي فيما تنسحب منه بريطانيا ذاتها"، وأضافت: "بالتالي تضع ماي هناك قنبلة موقوتة في كافة الدول الأوروبية التي تبدأ بممارسة سياسة معادية لروسيا"، وجددت التأكيد على أن موسكو سترد بشكل مناسب على كافة الإجراءات التي اتخذتها ضدها الدول الأوروبية، وستتخذ إجراءات ضد كل دولة منها.وفي المقابل اتسعت الحملة الغربية ضد موسكو حيث، أعلنت أستراليا طردها دبلوماسيين روسيين، وكذلك أعلنت إيسلندا أن مسؤوليها الرسميين سيقاطعون كأس العالم لكرة القدم في روسيا، إضافة إلى تجميد الحوار مع موسكو، وجاء في بيان للحكومة الإيسلندية أن "كافة حلفاء وشركاء إيسلندا قرروا اتخاذ إجراءات تجاه روسيا بسبب الهجوم في سالزبوري، بما فيها الدول الشمالية وأغلبية دول الناتو وعدد من دول الاتحاد الأوروبي"، وأضافت الحكومة أن "من بين الإجراءات التي اتخذتها إيسلندا تعليق الحوار الثنائي مع السلطات الروسية على المستوى العالي مؤقتا". كما أكدت أن "السلطات الإيسلندية لن تزور كأس العالم لكرة القدم في روسيا هذا الصيف".وأعلن السفير الأمريكي لدى موسكو، جون هانتسمان، عن عدم وجود أي موعد محدد لعقد لقاء بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، لكنه اعرب عن أمله في عقد لقائهما، وتابع:"أعتقد أنه لا توجد أي مواعيد محددة للقمة، لكننا نأمل في أن ذلك سيحدث في وقت ما"، وذكر الدبلوماسي بأن الرئيس الأمريكي هو الذي أعرب عن رغبته في عقد لقاء شخصي مع بوتين أثناء مكالمة هاتفية بينهما، مضيفا أن ترامب "لا يغير رغبته"، وصرح هانتسمان بأن الولايات المتحدة تعطي الثقة الكاملة للتحقيق الذي تجريه السلطات البريطانية في هذا الملف.وأشار إلى أن إعلان واشنطن طرد 60 دبلوماسيا روسيا وإغلاق القنصلية العامة الروسية في سياتل، مرتبط بـ"قضية سكريبال" ارتباطا مباشرا، لكنه أوضح أن هذا القرار يعكس أيضا "هموم أمريكا شعبا وحكومة وسلطة" إزاء كثرة رجال الاستخبارات الروس العاملين في أراضي الولايات المتحدة".وفي تعليقه على تأكيد موسكو نيتها الرد بالمثل على خطوة واشنطن، قال السفير الأمريكي إن بلاده تنظر نظرة سلبية إلى إمكانية تقلص عدد بعثاتها الدبلوماسية في روسيا، مضيفا: "لا نزال نأمل في إمكانية مواصلة الحوار مع روسيا وفتح أبواب جديدة أمام هذا الحوار".في غضون ذلك، أكد نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداج أن أنقرة لا تنوي اتخاذ أي إجراءات ضد روسيا بسبب قضية الجاسوس السابق، وقال نائب رئيس الوزراء للصحفيين، إن "الأزمة المتعلقة بعميل الاستخبارات السابق تخص العلاقات بين روسيا وبريطانيا فقط. وعليهما حل هذه القضية فيما بينهما. ولا تنوي تركيا اتخاذ أي قرارات بشأن روسيا في هذا الصدد"، وأضاف أن لدى تركيا علاقات جيدة مع روسيا.كانت وزارة الخارجية التركية أدانت استخدام السلاح الكيميائي في بريطانيا وأكدت تأييدها لبيان مجلس الناتو بشأن القضية، ودعا المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي إلى "تحديد المسؤولين عن هذه الحادثة ومحاسبتهم"، دون ذكر أي طرف معين.وبالتزامن مع الحملة الدبلوماسية، نشرت صحف بريطانية معلومات جديدة حول القضية، فقد قالت صحيفة "تليجراف" إن المادة وضعت في حقيبة تابعة لابنة سكريبال، يوليا، إما في موسكو التي وصلت منها إلى لندن قبل يوم واحد من التسميم، أو أنه تم دسها في الحقيبة عند وصولها إلى سالزبوري، فيما ذكرت صحيفة "صن" أن سكريبال وابنته، ربما أجريا لقاء سريا يوم تسممهما، إذ أن أجهزة نظام تحديد المواقع في هاتفيهما لم تعمل خلال 4 ساعات.