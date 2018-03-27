حسين علي : وقعت على اوراق في النادي الأهلي دون علمي

قال حسين علي نجم الاهلي السابق ان عائلته كانت ترفض تماما الانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء، مضيفا ان اصرارهم كان البقاء داخل نادي الزمالك.



وأضاف "علي" في تصريحات لبرنامج "الغندور والجمهور" المذاع عبر فضائية"ال تي سي" ان والده كان في قمة الزعل عند الانتقال لنادي الاهلي قائلا: "والدي زعل مني بعد الانتقال للاهلي واخوي قاطعني وخاصمني"، معربا عن انتماء عائلته لنادي الزمالك بشدة.



واكمل انه وقع للنادي الأهلي بالرغم من العرض الذي كان يقدمه نادي الزمالك كان اكثر ولكنه فضل الرحيل عن النادي الاهلي بعد معرفته ان قام بالتوقيع على اوراق بدون علمه.