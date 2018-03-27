محافظ أسوان يوزع الهدايا التذكارية للأطفال المشاركين فى المعسكر العلاجى الترفيهى لمستشفى 57357 .. فيديو وصور

قام اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بتوزيع الميداليات والهدايا التذكارية الأسوانية على 21 طفلا وطفلة من المشاركين فى المعسكر العلاجى والترفيهى الذى ينظمه قسم العلاج بالفن التابع لمستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان وذلك بمدينة أسوان على مدار أربعة أيام وذلك فى احتفالية ترفيهية وفنية ممتزجة بالفلكلور الأسوانى لفرقة كركر للفنون الشعبية وأيضًا مشاعر الحب والمساندة .



وحضر الاحتفالية كل من الدكتورة منال زمزم مدير أكاديمية مستشفى سرطان الأطفال وأمانى إبراهيم مدير المعسكر ، بالإضافة إلى عماد عويس مسئول تنمية الموارد البشرية بمستشفى سرطان الأطفال 57357 .



وخلال الاحتفالية عبر اللواء مجدى حجازى عن سعادته الغامرة بتواجده مع هذه الكوكبة المتميزة من أطفال مستشفى سرطان 57357 .



وأكد على ترحيب أسوان بهم واستعدادها الدائم لاستقبال مختلف زائريها سواء من الأجانب أو المصريين على مدار العام باعتبارها عاصمة الاقتصاد والثقافة الإفريقية ومشتى عالمى وذلك نظرًا لما تمتلكه المحافظة من مقومات طبيعية وسياحية متكاملة تجعلها تزخر بتنوع المنتج السياحى من سياحات أثرية وثقافية وبيئية ونيلية وعلاجية ، علاوة على سياحة السفارى والصيد ومشاهدة الطيور فى المحميات الطبيعية ، بالإضافة إلى بشاشة أهلها الذين يتميزون بالطيبة وكرم الضيافة لجميع زائرى أسوان .



كما أشاد مجدى حجازى بجهود مستشفى سرطان الأطفال 57357 بقيادة الدكتور شريف أبو النجا ودورها الطبى والعلمى لمساندة وعلاج أطفالنا المصابين بالسرطان وإعطائهم طاقة أمل لدعمهم وتشجيعهم على مواصلة التحدى والصمود أمام هذا المرض الخطير .



لافتًا إلى حرص المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية على تحقيق التعاون لدعم وتنمية تلك الجهود حيث جارى التنسيق مع جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان لتطوير مستشفيات المحافظة بالكامل ، بجانب إنشاء المركز المصرى الأفريقى لعلاج الأورام، علاوة على تدريب الكوادر الطبية لتطبيق أحدث الوسائل والأساليب العلمية والتكنولوجية لمواجهة هذا المرض وحماية صحة وسلامة أطفالنا الصغار من خطره .



من جانبها أكدت أمانى إبراهيم بأنه للسنة الثانية على التوالى تنظم مستشفى سرطان الأطفال هذا المعسكر العلاجى بأسوان وهو الذى يهدف إلى إستخدام الفن والوسائل الترفيهية واستغلال الطاقة الإيجابية المستمدة من سحر أسوان وموقعها الفريد من أجل تنمية ورفع العامل النفسى والمعنوى للأطفال المشاركين مما يساهم فى زيادة استجابتهم للعلاج وسرعة شفائهم من المرض .



وأوضحت أن فعاليات المعسكر تشمل تنظيم العديد من ورش العمل العلاجية والمشاركة فى تصنيع المشغولات الفنية واليدوية ، بالإضافة إلى زيارة أهم المعالم الأثرية والتراثية التى تتميز بها أسوان .