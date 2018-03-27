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رياضة

طارق يحيى : ودية مصر واليونان احتكاك قوي للفراعنة.. فيديو

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 06:26 ص
طارق يحيى: ودية مصر
طارق يحيى: ودية مصر واليونان احتكاك قوي للفراعنة.. فيديو
يرى طارق يحيى المدير الفنى لفريق بتروجيت، أن ودية مصر واليونان اليوم الثلاثاء، هى احتكاك قوي للفراعنة وتجربة مفيدة قبل مونديال روسيا 2018.

وأضاف طارق يحيى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج إكسترا تايم المذاع على قناة إكسترا نيوز: "أتوقع اداء هجوميا قويا للمنتخب أمام اليونان".

وتابع:" مباراة اليونان هى مباراة تجريبة والوقوف على مستوى اللاعبين الجدد أهم من النتيجة".

وأكمل:" أتمنى مشاركة كهربا وعمر جابر وأيمن أشرف خلال لقاء الغد للوقوف على مستواهم".

واختتم:"أطالب الجماهير المصرية بمساندة الجهاز الفنى للمنتخب المصرى، لتقديم اداء أفضل فى المونديال، وأتوقع إرتفاع مستوى المنتخب فى مباراة اليونان".

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